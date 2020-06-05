МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером растет против доллара и более ощутимо — к евро на фоне коррекционного снижения европейской валюты на форексе ниже уровня 1,13 доллара.

Возврат аппетита к риску на мировых площадках и ралли нефтяных цен в район 42,5 доллара обусловило рост рубля в конце недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.06 мск снижался на 57 копеек, до 68,58 рубля, курс евро — на 95 копеек, до уровня 77,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ВВЕРХ

Российская валюта вечером в пятницу растет против доллара и более ощутимо к евро, отыгрывая коррекционное ослабление европейской валюты на форексе на 0,4%, до 1,1290 доллара.

Рост спроса на рубли отмечался на фоне подскока цены барреля сорта Brent вечером на 5,8%, до 42,3 доллара. Инвесторы отыгрывают новости о том, что ОПЕК+ рассмотрит 6 июня вопрос о продлении сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на период после июня. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на 2,3-3,7%. Аппетит к риску усилился после выхода данных о том, что безработица в США в мае неожиданно сократилась, вместо того чтобы достичь нового локального максимума. Американские площадки вечером прибавляли на этом фоне 2,2-3,5%.

Вербальные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, прозвучавшие на пресс-конференции, также поддержали курс рубля в конце недели. Она в частности, в очередной раз напомнила, что ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня, вариант снижения на 1 процентный пункт также возможен. При этом инфляционные ожидания в РФ повысились, но уже корректируются и продолжат снижаться, считает глава регулятора.

Впрочем, Набиуллина, говоря о возможности шага по снижению ключевой ставки больше чем на 1 процентный пункт, заявила, что при таком изменении ставки могут быть риски для банков, которых ЦБ хотел бы избегать.

В итоге доллар и евро вечером падали к рублю на 0,8-1,2%. Рублевая цена нефти поднялась к уровню 2,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В понедельник курс рубля будет колебаться в диапазоне 67,5-70 рублей за доллар, оценил Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"В том случае, если на выходных нефтяным экспортерам удастся прийти к компромиссу в отношении сделки ОПЕК+, нефть получит дополнительную, хотя и временную поддержку. Также в пользу рубля будут выступать и общие настроения рынка, которые могут продолжить движение в сторону оптимизма", — добавил он.

"На следующей неделе с высокой вероятностью мы увидим новый всплеск роста рубля. Доллар способен уйти ниже 67,5 рубля. Евро может предпринять попытку снизиться до 76 рублей", — оценивает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".