МОСКВА, 5 июня /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе умеренного повышения основных биржевых индексов и рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут за неделю на 0,8% и на 0,5%, до 2815 пунктов и 1294 пункта соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом опустится на 0,5 доллара, до уровня 41,5 доллара за баррель марки Brent, а курс евро на форексе останется около 1,13 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке снизится на 20 копеек, до уровня 68,5 рубля, евро – на 10 копеек, до 77,5 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Колоссальные методы прямой поддержки и масштабные вливания денег в основные экономики затмевают другие факторы влияния на котировки рискованных активов, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Главным негативом сейчас служит не столько ожидание достаточно медленного восстановления мировой экономики, сколько усиление геополитической напряженности между США и Китаем. Пока принятые меры не носят разрушительный характер, однако ситуация обещает развиваться в негативном ключе, что может стать поводом для коррекции на перегретых рынках акций", — говорит эксперт.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка с осторожным оптимизмом оценивает ближайшие перспективы мировых рынков. По его оценкам, повышательный импульс на рынках сохранится и на следующей неделе, хотя, вероятно, и несколько ослабнет.

"Рынки постепенно входят в зону перегретости, кроме того, рынки, в стремлении учесть позитивный сценарий развития событий в мировой экономике и отыграть потери марта-апреля, пока игнорируют риски роста напряженности в отношениях между США и КНР", — добавляет он.

В США неожиданно снизилась безработица по итогам мая, а число новых рабочих мест составило 2,5 миллиона, что дарит надежду на более активное восстановление спроса на нефть и является позитивом для российского рынка, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Меж тем, до выполнения мандата ФРС максимальной занятости ещё очень далеко, а это означает, что стимулы продолжатся, указывает он.

В условиях увеличения добычи со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ – обе страны снимут с себя взятые в мае дополнительные обязательства по сдерживанию поставок — спрос и предложение нефти в июне, вероятно, будут увеличиваться сопоставимыми темпами, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

В результате, котировки нефти, закрывающей, наконец, мартовский разрыв, вряд ли имеют шанс закрепиться в диапазоне 45-50 долларов за баррель, полагает он.

Нефтяные котировки могут сильно просесть после выходных, если заседание ОПЕК+ окажется разочаровывающим, обращает внимание Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

"Вероятность этого сценария достаточно высока, но даже при позитивном завершении переговоров, цены на нефть вряд ли продолжат рост. Скорее всего, нефть марки Brent будет торговаться ниже 40 долларов за баррель, но в плохом варианте может произойти тестирование уровня в 36 долларов", — считает аналитик.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский рынок акций на фоне крепкой нефти и сильного рубля способен на следующей неделе попытаться продолжить восходящую динамику, а индекс — попытаться протестировать отметку 2850 пунктов благодаря сохранению спроса на "фишки" нефтяного и финансового секторов, уверен Локтюхов из Промсвязьбанка.

Большое значение для российского рынка будут иметь итоги встречи ОПЕК+, где, как ожидается, может быть принято решение о продлении периода "антикризисного" сокращения добычи сырья, указывает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Высока вероятность, что такая договоренность состоится, и это может вывести ценовые рубежи нефти в направлении 43 долларов и выше, полагает Бахтин. Рублевые активы в таком случае могут получить заметную поддержку, считает аналитик.

Неделя может характеризоваться противоречивой динамикой, но в итоге, возможно, завершится небольшим повышением, считает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Российский рынок будут находиться в боковом движении на фоне динамики других фондовых площадок и при небольшом снижение цен на нефть, полагает Манько из "РИА Рейтинга".

До закрепления выше отметок в 2850 пунктов по индексу Мосбиржи и в 1300 пунктов по РТС сохраняются повышенные риски перехода к нисходящему движению, но в то же время потенциал падения, вероятно, будет ограничен поддержками 2700 и 1200 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Преодоление последних поставит под вопрос актуальность краткосрочного восходящего тренда, полагает она.

Риски фиксации прибыли на российском рынке возрастут в четверг, в последний рабочий день перед продолжительными выходными, обращает внимание аналитик.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ СИЛЬНЫМ

Рост аппетитов к риску поддержит рубль, как и повышение стоимости нефти, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Снижающаяся инфляция позволяет рассчитывать на достаточно мягкую ДКП ЦБ РФ, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"По мере приближения заседания ЦБ РФ вероятность резких движений на рынке рублевых облигаций снижается. Основные события развернутся уже после объявления решения по ставке", — добавил он.

Эльвира Набиуллина вновь подтвердила наличие значительного пространства для снижения ключевой ставки и сохранение опции смягчения сразу на 100 базисных пунктов уже на заседании 19 июня, отметил Валерий Вайсберг из компании "Регион".

"В то же время, глава Банка России отметила, что регулятор считает разумным делать по ставке шаги, которые облегчают адаптацию экономики к новым условиям. В итоге можно заключить, что снижение на 100 базисных пунктов все еще не является базовым вариантом исхода ближайшего заседания", — добавил он.

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На четверг приходится последний день торговли с дивидендами "Роснефти" и "Северстали", напоминает Осин из "Фридом Финанс".

Драйвером роста рынка выступают акции компаний ТЭК, возможно, эта ситуация сохранится, полагает он. Также сравнительно благоприятную динамику показывают — на фоне информации о смягчении карантина – акции компаний непродуктового ритейла, а также компании электрогенерации, также отмечает аналитик.

"Под давлением на фоне ухудшения информационного фона – акции цветной металлургии а также, с учетом консолидации цен на драгметаллы, бумаги золотодобывающих компаний", — добавляет он.

Кочетков из "Открытие Брокер" ждёт перераспределения капитала инвесторов из защитных активов в пользу восстановления акций, завязанных на экономический рост: нефтегазовый сектор, металлургия.

"Скорее всего, нефтяные компании несколько растеряют свой рост последних недель, однако это можно будет считать лишь небольшой коррекцией. Вероятно, лучше рынка будут акции аэрофлота и телекоммуникационных компаний, а хуже рынка акции металлургов", — считает Манько из "РИА Рейтинга".

Локтюхов из Промсвязьбанка позитивно смотрит на акции менее ликвидных внутренних секторов, имеющих более очевидные среднесрочные факторы роста и сохранения привлекательных дивидендных выплат.

"В первую очередь, мы выделяем акции электроэнергетики, где ждем продолжения роста котировок ключевых "фишек" во главе с "Русгидро" и акциями генкомпаний, подконтрольных "Газпрому" (ОГК-2, "Мосэнерго"), а также перехода к росту акций "Интер РАО". Ждем обновления максимумов года от акций АФК "Система", "Магнита", начала подъема акций МТС перед отсечкой по дивидендам", — говорит аналитик.

Он напоминает, что с 8 по 15 июня состоятся дивидендные "отсечки" ведущих сталелитейных компаний.

Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что при сохранении аппетита к риску можно ожидать дальнейшего повышения ранее находившихся в "боковике" бумаг, таких как "Аэрофлот", Сбербанк. Продолжить отскок с минимумов могут и акции "Норникеля", если только оценки ущерба от аварии не будут увеличены, полагает она.

При ухудшении настроений на рынке рисковых активов вновь пользоваться спросом будут бумаги "Полюса" и Polymetal, которые на этой неделе опустились к среднесрочным поддержкам, добавляет она.