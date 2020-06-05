ВАШИНГТОН, 5 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов продемонстрировали бурный рост на 2,25-3,15% из-за неожиданного снижения уровня безработицы в стране и роста числа рабочих мест в мае, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.05 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 3,15%, до 27110,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,25%, до 9832,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,62%, до 3193,93 пункта.

По данным минтруда США, безработица в стране в мае неожиданно сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%. В то же время число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 2,509 миллиона при прогнозе снижения на 8 миллионов, в апреле показатель уменьшился, по пересмотренным данным, на рекордные 20,687 миллиона.