МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На фоне ослабления курса доллара рубль получил все шансы находиться в коридоре 65-70 за доллар достаточно длительное время. Этот сценарий будет реализован, если не случится форс-мажора, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Преодоление рублем психологической отметки в 70 за доллар и уход ниже этого уровня стали важным событием уходящей недели. Это произошло в понедельник, а уже к среде российская валюта отыграла все потери после 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+. Курс доллара на Мосбирже приближался к 68 рублям. В четверг он несколько скорректировался выше отметки 69, а в пятницу рост рубля продолжился.

К прочим мировым валютам доллар также дешевел – по оценкам экспертов, это происходит на фоне роста аппетита инвесторов к покупке рисковых активов в надежде на стабилизацию мировой экономики. При этом евро поддерживали решения ЕЦБ по стимулированию экономики.

"Текущему ослаблению доллара на глобальных рынках способствует общее повышение аппетита к риску, вызванное преимущественно двумя основными факторами. Первое — это надежды инвесторов на восстановление мировой экономики вслед за снятием карантинных ограничений. Второй фактор связан с тем, что противоречия между США и Китаем пока так и не коснулись их действующей торговой сделки", — говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В настоящий момент валюты развивающихся рынков укрепляются к доллару на фоне сохранения рыночного risk-on, согласен экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

"С одной стороны, мы видим, что рынки продолжают наполняться ликвидностью. В конце мая баланс ФРС превысил отметку в 7 трлн долларов, увеличившись с марта почти на 3 трлн долларов. Столь существенные объемы денежных вливаний позволили рынкам реализовать восстановление после "вирусного" спада. С другой стороны, настроения инвесторов продолжают движение в сторону оптимизма – на фоне ослабления карантинных мер участники рынка ожидают восстановления деловой и экономической активности", — рассуждает он.

В результате денежные потоки возвращаются в активы развивающихся рынков, оказывая соответствующую поддержку валютам emerging markets, добавил он.

ПОЛЬЗА СЛАБОГО ДОЛЛАРА

В свою очередь, начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских указывает, что укреплению рубля помогало ослабление индекса доллара. Его впечатляющий откат, который начался еще с максимумов средины марта текущего года, в средине мая продолжился с новой силой. В результате, от максимальных отметок индекс доллара ослабел на 6 и более процентов.

Можно выделить целый ряд обстоятельств, оказывающих влияние на динамику американской валюты.

"В последнее время заметным фактором слабости доллара стали провалы системы здравоохранения США на поприще борьбы с эпидемией. Растущее в обществе напряжение стало питательной средой для вспышки насилия, как торнадо прокатившейся по американским городам. Заход индекса доллара на новое снижение по времени как раз совпал с указанным обострением", — напомнил эксперт.

Слабость доллара отчетливо проявилась по отношению к евро, а также к другим валютам. Европейская валюта выросла к доллару на ожиданиях нормализации весенних проблем. Во всяком случае, там опасения по поводу долгового обрушения стран юга Европы временно отошли на второй план, и жизнь в основных европейских странах начала постепенно налаживаться.

Про США такого сказать пока нельзя. Противостояние с Китаем и его новое обострение на фоне ситуации в Гонконге делает перспективы доллара более зыбкими. Изменение конъюнктуры внешних рынков, что послужило к изменению интереса к рублевым активам, включая долговой и фондовый рынки, указал он.

Понятно, что в случае новых обострений взаимоотношения между крупнейшими экономиками эти факторы будут динамично изменяться. Если напряженность будет возрастать, то поток капитала из Китая ускорится, и эта репатриация капиталов в США будет приводить к укреплению доллара. Но компаниям, переводящим заводы в США, будет выгодным иметь доллар слабым по отношению к юаню, поскольку за имеющиеся у них в Китае юани можно будет купить больше долларов.

Слабый доллар полезен и для развертывания фабрик и заводов в США, поскольку слабая валюта повысит конкурентно способность производимых в стране товаров. Да и долгосрочно в торговых взаимоотношениях США тоже заинтересованы иметь более слабую валюту по отношению к юаню. Так что попытки выправления торгового баланса между двумя странами будут проводиться не только с помощью пошлин, но, в первую очередь, с помощью ослабления доллара США, считает Подлевских.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ШАНС

К прочим факторам, влияющим на перспективы валютного рынка, эксперты относят, прежде всего, риски новой волны пандемии. В случае реализации подобного сценария инвесторы вновь потеряют интерес к рисковым активам и вернутся к покупкам доллара, прогнозирует Кравченко.

Кроме того, нельзя исключать дальнейшего ухудшения отношений между США и Китаем, что неминуемо приведет к бегству от риска в доллары. Например, в случае нового раунда торгового противостояния США и Китая страхи вновь могут занять доминирующие позиции в настроениях рынка, что повлечёт за собой сокращение аппетитов к покупке риска и укрепление защитных позиций инвесторов, полагает Покатович.

Если в ближайшие 2-3 месяца мировая экономика начнет восстановление, поддержка со стороны мировых регуляторов может сократиться. Без постоянного пополнения объемов ликвидности в рынках со стороны монетарных властей инвесторам придется концентрировать внимание на реальных темпах восстановления мировых экономик, которые в этом году могут оставаться весьма сдержанными. Данный формат также может привести к рыночной коррекции и возвращению доллара к росту, прогнозирует он.

Наконец, пока непонятно, как беспорядки в США могут повлиять на эпидемиологическую обстановку в стране. В случае ее ухудшения полноценный выход из карантина затянется, что приведет к негативным экономическим последствиям для США и соответственно затормозит восстановление мировой экономики. Такие риски будут играть на руку доллару.

В целом, если не будет реализован какой-либо неблагоприятный сценарий – прежде всего, с точки зрения вируса и геополитики – эксперты ожидают, что тренд на слабый доллар окажется достаточно длительным. Факторы "за" – беспрецедентные финансовые вливания со стороны ФРС США, которая на полную мощь включила печатный станок.

В этой ситуации в ближайшие месяцы российская валюта будет находиться в коридоре 65-70 рублей за доллар, что является технически оправданным уровнем. Впрочем, ожидаемые турбулентные потоки событий внесут много разнообразия в этот предполагаемый длительный тренд, делают вывод эксперты. ​