МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются в понедельник в рамках коррекции после уверенного роста в конце предыдущей недели и на слабой статистике из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.20 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,6%, до 6447,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,86%, до 5151,16 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 12729,1 пункта.

В понедельник на европейских рынках отмечается коррекционное снижение после роста на 2-3% в пятницу на данных о неожиданном снижении уровня безработицы в США, которые являются крупнейшей мировой экономикой. По данным минтруда США, безработица в стране в мае сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%.

Неожиданно хорошие данные из США породили надежды на то, что худшие времена рецессии мировой экономики, возможно, уже прошли. Но экономисты предупреждают, что впереди еще много рисков. "Стоит сохранять осторожность и не делать быстрых выводов из изменений в месячном исчислении, особенно в такие периоды неопределенности", — считает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Разочарование трейдерам в понедельник принесла статистика из Германии. По официальным данным, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле 2020 года упал на 17,9% по сравнению с мартом. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 7,5%. В годовом выражении падение составило 25,3% и стало рекордным с 1991 года.