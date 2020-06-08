МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Акции "ЮТэйр" в ходе торгов понедельника подскакивали почти на 31%, "Аэрофлота" — более чем на 5% на новостях о возможном возобновлении международного авиасообщения, следует из данных Московской биржи.

К 10.52 мск низколиквидные акции "ЮТэйр" росли на 17,91%, акции "Аэрофлота" – на 3,3%. Индекс Мосбиржи поднимался на 0,39%.

Чуть раньше акции "ЮТэйр" подскакивали на 30,9% — до 8,77 рубля, "Аэрофлота" — на 5,1%, до 94,34 рубля.

Источник в авиакругах в понедельник сообщил РИА Новости, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений (вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и еще некоторые рейсы).