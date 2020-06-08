МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс рубля растёт вслед за нефтью и на фоне возвращения аппетитов инвесторов к риску, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.19 мск понедельника снижается на 47 копеек, до 68,23 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 77,01 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает при этом более чем на 1%, до 42,8 доллара за баррель.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Курс рубля начал торги в понедельник уверенным ростом и к доллару, и к евро на фоне дорожающей нефти. В ходе торгов рубль максимально поднимался к американской валюте на 66 копеек, до 68,04 рубля, к европейской – на 63 копейки, до 76,93 рубля.

К текущему моменту отечественная валюта несколько отступила от локальных максимумов и укрепляется к доллару и евро примерно на 0,7%.

Рубль укрепляется на глобальном позитиве: нефть продолжает устойчивый рост, мировой аппетит к риску тоже растёт, отмечает Олег Кочетков из "МТС Банка".

Рубль главным образом получил поддержку с рынка нефти, где стоимость марки Brent поднималась выше 43 долларов за баррель на продлении прежних условий ограничения добычи в рамках ОПЕК+ еще на месяц, уточняет Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это.

Кравченко также указывает, что в целом на глобальных рынках сохраняется позитивный настрой, связанный с ожиданиями восстановления мировой экономики после снятия карантинных мер. Этот фактор стимулирует спрос на риск, что также помогает рублю наряду с другими валютами развивающихся рынков, обращает внимание он.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков пока не видит повода для разворота рубля к снижению и ожидает в понедельник торги в диапазоне 67,5-68,5 рубля за доллар.

Пара "доллар — рубль" немного не дошла до уровня 68 рублей, который выступает ближайшей поддержкой, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". С его точки зрения, пока более вероятно развитие отскока от достигнутых минимумов.

"Новости о возможном возобновлении международных туристических поездок выступают фактором, играющим против рубля, так как потенциально повышается спрос на зарубежную валюту внутри страны. Однако говорить о полноценном возобновлении международных поездок еще рано. Вероятно, на первом этапе этот процесс ограничится возобновлением сообщения со странами ЕврАзЭС и СНГ, а перспективы международных поездок в западные страны пока так и останутся туманными", — также рассуждает Кравченко.

Поэтому в данном ключе спрос на валюту будет по-прежнему ограничен, считает он.

Ключевым же событием текущей недели станет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, оценивает он.

Не исключено, что по его итогам прозвучат комментарии о дальнейшей готовности ФРС поддерживать всеми возможными мерами экономику США, что усилит спрос инвесторов на риск и поможет валютам развивающихся рынков, добавляет он.

"Нет сомнений в том, что ФРС оставит ключевую ставку без изменений, поскольку переход к отрицательным ставкам пока не входит в планы регулятора. При этом внимание привлекут комментарии (главы Федрезерва Джерома — ред.) Пауэлла по вопросу контроля за кривой доходностей, однако группа Нордеа пока не ожидает перехода ФРС к такой мере на предстоящем заседании", — отмечает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.