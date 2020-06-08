МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на улучшении внешнего фона, отдельных корпоративных историях и укреплении рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

При этом основные индексы отступили от локальных максимумов на фоне небольшой коррекции вниз нефтяных котировок марки Brent. Ранее в понедельник рублевый индекс Мосбиржи поднимался до 2825,31 пункта, долларовый индекс РТС – до 1306,27 пункта.

Индекс Мосбиржи к 15.21 мск понедельника поднимался на 0,83%, до 2815,84 пункта, индекс РТС — на 1,13%, до 1300,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 49 копеек — до 68,21 рубля, курс евро — на 53 копейки – 77,03 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и теряет 0,24% — до 42,2 доллара за баррель. При этом на утренних торгах стоимость нефти подскакивала до 43,39 доллара за баррель.

"Глобальные рынки продолжают переваривать главные события пятницы и субботы: рост занятости в США и решение ОПЕК+ придержать сделку как минимум до конца июля. Общий позитивный фон также был подкреплен данными за май по экспорту из Китая и статистикой из Японии, ее ВВП в первом квартале сократился в рамках прогнозов. Как следствие, ведущие площадки сегодня настроены преимущественно на позитив", — отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Азиатские площадки завершили торги ростом на 0,03-1,38%, европейские биржи торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские биржевые индексы поднимаются на 0,06-0,66%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "ЮТэйр" в ходе торгов понедельника подскакивали на 39,85%, до 9,37 рубля – максимума с января 2019 года, "Аэрофлота" — на 5,8%, до 94,94 рубля – максимума с 3 марта 2020 года на новостях о возможном возобновлении международного авиасообщения.

К текущему моменту низколиквидные акции "ЮТэйр" растут на 36,72%, акции "Аэрофлота" – на 5,19%.

Ранее в понедельник источник в авиакругах сообщил РИА Новости, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что конкретных дат возможного возобновления международных перелетов пока нет, этот вопрос находится в компетенции правительства.

Акции "Магнита" поднимаются на 2,28% на фоне принятия решения акционерами на годовом собрании о выплате дивидендов по итогам 2019 года в размере 16 миллиардов рублей, или 157 рублей на акцию.

Также в лидерах роста – акции "Обувь России" (12,19%), депозитарные расписки "Ленты" (4,54%), акции банка "Санкт-Петербург" (4,48%), "Русгидро" (4,32%), ЛСР (4,11%), а также бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 3,79%, обыкновенные акции – на 3,6%), акции "М.Видео" (3,46%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (3,08%) и акции "Алросы" (2,92%).

Среди лидеров снижения – акции НЛМК (-2,86%) и "Акрона" (-3,8%), падающие на фоне дивидендной отсечки.

Также среди аутсайдеров — акции "Полюса" (-2,32%), Московской биржи (-1,62%), Polymetal (-1,34%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,13%) и обыкновенные акции "Мечела" (-0,99%).

ПРОГНОЗЫ

"Российские индексы поднялись на новые локальные максимумы. РТС впервые с 3 июня повторил выход к 1300 пунктам и продолжает расти в своем новом диапазоне. Ожидаем, что сегодня может состояться подъем выше 1320 пунктов. В течение этой недели, хотя она и будет короткой, рынок способен вырасти до 1380 пунктов", — прогнозирует Емельянов из "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи растет менее уверенно, чем РТС, по причине параллельного роста рубля, отмечает аналитик. Тем не менее, торги идут вплотную к максимумам прошлой недели – 2820 пунктов, указывает он. С его точки зрения, в понедельник индекс Мосбиржи может протестировать 2850 пунктов, а до конца недели вполне достижимыми выглядят уровни 2860-2880 пунктов.

Индекс Мосбиржи только приближается к трехмесячному максимуму 2835 пунктов, который является ближайшим сопротивлением для фондового индикатора, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"Российский рынок может продолжить умеренное повышение при отсутствии негативных сигналов с внешних рынков. Однако в преддверии заседания ФРС, которое состоится в ближайшую среду, инвесторы могут проявить осторожность, так как на фоне сильных данных по рынку труда США, опубликованных в пятницу, американский регулятор может разочаровать рынки в плане дальнейшего смягчения монетарной политики", — добавляет он.