МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник поднимаются, на рынках сохраняется оптимизм по поводу перспектив восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,84%, до 27303 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 9816,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 3206,12 пункта.

Рынки продолжают ожидать, что на фоне ослабления карантинных ограничений и принимаемых мер поддержки экономика будет восстанавливаться во всем мире, в том числе и в США.

На этом фоне, в частности, на предварительных торгах дорожают акции авиакомпаний, поскольку инвесторы ожидают восстановления авиаперевозок. Бумаги American Airlines до открытия торгов растут в цене на 6,2%, United Airlines — на 6,7%.

Инвесторы также ожидают очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 9-10 июня. По итогам заседания регулятор примет решение о величине учётной ставки, обнародует экономические прогнозы, а позднее с речью выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл. По данным CME Group, 89,3% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 10,7% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% годовых.