МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть, которые росли в первой половине дня, перешли к снижению на 1-2% после пресс-конференции ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.07 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,51% — до 41,67 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,9% — до 38,8 доллара за баррель.

Рынок нефти растерял свой оптимизм после пресс-конференции ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в понедельник выразили мнение, что рано говорить о возможности продления сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в 9,7 миллиона баррелей в сутки на август.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.

В понедельник до заявлений Саудовской Аравии и России цены на нефть росли в среднем на 1% на фоне решения ОПЕК+ продлить максимальное сокращение добычи нефти на июль и на статистике по импорту нефти Китая в мае, который побил исторический рекорд.