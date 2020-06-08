События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 июня
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май)
|5,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (май)
|-46
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (апрель)
|12,8 млрд евро
|10,2 млрд евро
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|-3,8%
|-3,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2020)
|-3,2%
|-3,2%
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (апрель)
|6,191 млн
|5,75 млн
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|20:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,7%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,5 млн барр
https://1prime.ru/Financial_market/20200608/831591673.html