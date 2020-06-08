МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май) 5,7%  
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (май) -46  
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (апрель) 12,8 млрд евро 10,2 млрд евро
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2020) -3,8% -3,8%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2020) -3,2% -3,2%
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (апрель) 6,191 млн 5,75 млн
17:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
20:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,7%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,5 млн барр  

 

 