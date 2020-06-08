МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США начали торги понедельника ростом на фоне ослабления опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,78%, до 27323,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 9836,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 3206,4 пункта.

В понедельник на американском фондовом рынке сохраняется пятничный оптимизм, который возник после статистики рынка труда США. Инвесторы расценили ее как очередной признак начала восстановления экономики по мере снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений.

"Похоже, что за самым быстрым снижением на рынке в истории последовало самое резкое восстановление в истории", — приводит телеканал CNBC мнение генерального директора Chaikin Analytics Марка Чайкина (Marc Chaikin).

Инвесторы также ожидают очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 9-10 июня. По итогам заседания регулятор примет решение о величине учётной ставки, обнародует экономические прогнозы, а позднее с речью выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл. По данным CME Group, 89,3% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 10,7% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% годовых.