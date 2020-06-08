МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в понедельник поднялся на 0,1-0,2% по основным биржевым индексам, растеряв часть дневного роста на фоне падения рынка нефти и общего снижения аппетита к риску на мировых площадках.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,13%, до 2796,30 пункта, индекс РТС — на 0,23%, до 1288,71 пункта. Днем основные индексы поднимались до 2825,31 пункта и 1306,27 пункта (максимума с 5 марта), соответственно.

Рынок нефти вечером падал на 3,3%, до 40,89 доллара за баррель сорта Brent.