МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе в рамках коррекции, трейдеры также отреагировали на внутреннюю статистику по Германии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,18%, до 6472,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 5175,52 пункта, немецкий DAX — на 0,22%, до 12819,59 пункта.

Снижение рынков связано с коррекционной динамикой. За прошлую неделю индексы Европы выросли примерно на 7-9% на фоне оптимизма по перспективам восстановления экономики в связи с ослаблением карантинных ограничений и принимаемыми мерами поддержки.

"(Некоторые инвесторы — ред.) выбрали небольшую фиксацию прибыли. Склонность к риску сохраняется", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика трейдинговой группы ActivTrades Пьера Вэрэ (Pierre Veyret).

В это же время фондовые рынки Азии закрылись в плюсе, и биржи США также показывают рост в ходе торгов понедельник. На рынках в целом сохраняется склонность к риску, в результате доллар, традиционно более надежный актив, дешевеет. Укрепление евро к доллару также негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, потому что это снижает их относительный доход.

Инвесторы также оценили внутреннюю статистику по региону. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле 2020 года упал на 17,9% по сравнению с мартом. Аналитики прогнозировали снижение только на 16%.