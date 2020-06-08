МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повысился в понедельник, растеряв часть дневного роста.

Снижение аппетита к риску на мировых площадках и падение рынка нефти помешало российским акциям удержаться на максимумах с начала марта.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,13%, до 2796,30 пункта, индекс РТС — на 0,23%, до 1288,71 пункта. Днем основные индексы поднимались до 2825,31 пункта и 1306,27 пункта (максимума с 5 марта) соответственно.

НЕМНОГО ВВЕРХ

Российский фондовый рынок в понедельник преимущественно повышался, отыгрывая утренний рост рынка нефти после субботней встречи ОПЕК+.

Члены альянса договорились продлить на июль сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Однако Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в понедельник выразили мнение, что рано говорить о возможности продления такого же сокращения добычи и на август.

Это обусловило последовавшую во второй половине дня коррекцию вниз на рынке нефти, после обновления им максимума с начала марта (выше 43 долларов). В итоге, баррель сорта Brent вечером терял в цене 3,1%, до 40,99 доллара.

Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением на 0,2-0,4% в рамках коррекции, трейдеры отреагировали на внутреннюю статистику по Германии о рекордном падении в апреле промышленного производства.

Американские площадки вечером прибавляли 0,3-0,8%. Инвесторы ожидают очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 9-10 июня.

В лидерах роста цены в РФ оказались акции "Аэрофлота" (+6,6%) на фоне новостей о том, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения. Акции "ЮТэйр" выросли на этом фоне на 14,3%.

Также подорожали бумаги "Русгидро" (+6,4%), расписки "Ленты" (+5,1%), акции "Магнита" (+2,7%). Подешевели бумаги "Акрона" (-4,2%), НЛМК (-3,1%), "Мечела" (-2,2%), "Лукойла" (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках восходящего тренда, берущего начало от минимумов года, что говорит в пользу продолжения восстановления и возможности его выхода в рамках предстоящей недели в район 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, рассчитывает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Во вторник ожидается сохранение осторожного оптимизма, хотя возможными препятствиями для роста могут выступить напряженность в отношениях США и Китая и усиление давления со стороны "вирусного" фактора, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет колебаться в диапазоне 2775-2815 пунктов", — оценил он.