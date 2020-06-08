МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в понедельник растет против доллара и евро на фоне сохраняющегося спроса на рублевый долг в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

Снижение аппетита к риску на мировых площадках и падение нефтяных цен замедлило темпы роста рубля во второй половине дня.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.06 мск снижался на 41 копейку, до 68,29 рубля, курс евро — на 36 копеек, до уровня 77,20 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Российская валюта вечером прибавляет против доллара и евро. При этом утренний рост рубля помог ему обновить максимум с 6 марта против доллара – на отметке 68,04 рубля.

Это происходило на фоне роста рынка нефти после субботней встречи ОПЕК+. Цена барреля сорта Brent превышала 43 доллара после того, как члены альянса договорились продлить на июль сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Однако министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в понедельник выразили мнение, что рано говорить о возможности продления такого же сокращения добычи и на август. Это обусловило последовавшую во второй половине дня коррекцию вниз на рынке нефти. В итоге, баррель сорта Brent вечером терял в цене 3,2%, до 40,94 доллара.

Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением на 0,2-0,4% в рамках коррекции, трейдеры отреагировали на внутреннюю статистику по Германии о рекордном падении в апреле промышленного производства.

Американские площадки вечером прибавляли 0,7-1,1%. Инвесторы ожидают очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 9-10 июня.

Основной поддержкой для рубля пока выступает спрос на рублевые долговые госбумаги РФ. Они пользуются спросом на фоне оценок перспектив динамики ключевой ставки ЦБ РФ. Банк России в текущем году может снизить ключевую ставку еще на 1,5 процентного пункта — до исторического минимума в 4%, оценивают перспективы аналитики Sberbank CIB.

В итоге, доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,5% каждый. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 2,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рублю удалось укрепиться, несмотря на коррекцию вниз цен на нефть, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Некоторую поддержку ему оказала динамика ведущих валют развивающихся стран, большинство из которых в рамках сегодняшней сессии демонстрировали подъем. В результате доллар сделал еще один шаг к ближайшей цели снижения, которой выступает поддержка на уровне 67,5 рубля. Однако дальнейшее ухудшение ситуации на рынке энергоносителей может сдержать покупки рубля", — добавил он.

В среду курс будет колебаться в диапазоне 68,2-70 рублей за доллар, оценил Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"В ближайшее время поддержка российской валюты сохранится как со стороны нефтяного рынка, так и со стороны общих настроений на торговых площадках, которые пока что находятся в зоне risk-on", — добавил он.