МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки пока не торопятся возвращать сотрудников в офисы и планируют продолжать работать в удаленном режиме, следует из опроса крупнейших кредитных организаций.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса.

В Промсвязьбанке отметили, что возврат к прежнему режиму работы будет происходить постепенно. "Мы рассчитываем, что в июне большинство сотрудников, чье присутствие в офисе не требуется, продолжат работать дистанционно. Для этого у нас налажены все процессы. Однако в случае производственной необходимости руководители структурных подразделений смогут принимать решение о выходе сотрудников на работу",- прокомментировали в ПСБ.

Московский кредитный банк также пока оставляет сотрудников, которые могут выполнять свою работу в удаленном режиме, работать из дома. В Альфа-банке напомнили, что продлили удаленный режим работы сотрудников центрального офиса до конца года.

Головной офис и контактный центр Райффайзенбанка продолжают работу в удалённом формате, рассказали в кредитной организации. "Удалённая работа никак не отразилась на нашей продуктивности или бизнес-процессах, поэтому пока мы придерживаемся такого формата и рассматриваем различные сценарии организации работы в будущем", — заверили в банке.

Единственным банком, который уже начал возвращать сотрудников, является Сбербанк, однако в кредитной организации подчеркнули, что делают это постепенно с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. При этом в первую очередь на рабочие места вернутся руководящие сотрудники.