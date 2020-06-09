МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май) 5,7% 7,9% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (май) -46 -20 (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (апрель) 12,8 млрд евро 10 млрд евро
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2020) -3,8% -3,8%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2020) -3,2% -3,2%
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (апрель) 6,191 млн 5 млн
17:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
20:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,7%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,5 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
18:00 мск RUB ГМК Норильский никель — телеконференция /по аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3, на английском языке с участием Сергея Дяченко, первого вице-президента — операционного директора, Сергея Малышева, старшего вице-президента — финансового директора и Владимира Жукова, вице-президента по работе с инвестиционным сообществом    
  RUB Акрон — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018 101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 275 (фин) — див-д 2019
  RUB МОЭСК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 29.05.2020) 0,59 — див-д 2018 0,04237 (9м2019) + 0,02546 (фин) — див-д 2019
  RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 30.06.2020) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019
  RUB АЛРОСА — СД (согласие на сделку с Республикой Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества)    
  RUB РусГидро — СД (вопрос о корректировке программы благотворительной и спонсорской деятельности на 2020)    

 

 

 