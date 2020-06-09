События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 июня
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май)
|5,7%
|7,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (май)
|-46
|-20 (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (апрель)
|12,8 млрд евро
|10 млрд евро
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|-3,8%
|-3,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2020)
|-3,2%
|-3,2%
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (апрель)
|6,191 млн
|5 млн
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|20:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,7%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,5 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|18:00 мск
|RUB
|ГМК Норильский никель — телеконференция /по аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3, на английском языке с участием Сергея Дяченко, первого вице-президента — операционного директора, Сергея Малышева, старшего вице-президента — финансового директора и Владимира Жукова, вице-президента по работе с инвестиционным сообществом
|RUB
|Акрон — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019
|130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
|101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 275 (фин) — див-д 2019
|RUB
|МОЭСК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 29.05.2020)
|0,59 — див-д 2018
|0,04237 (9м2019) + 0,02546 (фин) — див-д 2019
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 30.06.2020)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019
|RUB
|АЛРОСА — СД (согласие на сделку с Республикой Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества)
|RUB
|РусГидро — СД (вопрос о корректировке программы благотворительной и спонсорской деятельности на 2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20200609/831594665.html