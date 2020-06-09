18:00 мск

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ГМК Норильский никель — телеконференция /по аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3, на английском языке с участием Сергея Дяченко, первого вице-президента — операционного директора, Сергея Малышева, старшего вице-президента — финансового директора и Владимира Жукова, вице-президента по работе с инвестиционным сообществом