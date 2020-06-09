МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цена меди во вторник растет, доходя до максимума за три месяца, на волне общего рыночного оптимизма, вызванного надеждами на восстановление экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,43% — до 2,592 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,17% — до 5699,5 доллара, алюминия — на 0,85%, до 1605 долларов, цинка — снизилась на 0,51%, до 2042 долларов за тонну.

Цены на медь уверенно растут, так как экономические стимулы со стороны центральных банков, ожидаемый рост спроса в Китае, который является крупнейшим потребителем, а также восстановление экономики по всему миру вселяют в участников рынка оптимизм.

"Центральные банки предоставляют много ликвидности, часть находит путь к меди и другим промышленным металлам", — отметил аналитик ING Веню Яо (Wenyu Yao), чье мнение приводит агентство Рейтер. "Есть некоторые опасения по поводу спроса, но его восстановление в Китае все еще выглядит хорошо", — добавил эксперт.