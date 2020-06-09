МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно замедлил рост по индексу Мосбиржи и ушел в минус по РТС после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск вторника рос на 0,22% — до 2802,38 пункта, индекс РТС снижался на 0,09% — до 1287,53 пункта.

Индекс Мосбиржи на старте торгов рос на 0,59%, индекс РТС — на 0,78%.