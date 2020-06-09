МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,4%, до 5,76 доллара, "Новатэка" — росла на 0,03%, до 158,95 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,42%, до 78,27 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,08%, до 5,93 доллара, "Газпром нефти" — на 0,1%, до 25,98 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,08%, до 29,89 доллара, "Северстали" — опускалась на 0,44%, до 13,7 доллара, НЛМК — снижалась на 1,06%, до 19,98 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,14%, до 1,07 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,54%, до 12,84 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,71%, до 18,17 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,12%, до 4,86 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,2%, до 12,63 доллара, расписки "Ленты" — дорожали на 3,21%, до 2,65 доллара.