МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы ощутимо снижаются во вторник на статистике из Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,92%, до 6347,7 пункта, французский CAC 40 — на 1,93%, до 5074,83 пункта, немецкий DAX — на 2,1%, до 12551,1 пункта.

Европейские трейдеры отыгрывают данные внутренней статистики. Так, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что экспорт крупнейшей европейской экономики в апреле рухнул на рекордные 31,1% в годовом выражении, до 75,7 миллиарда евро.

Кроме того, по данным Евростата, ВВП 19 стран еврозоны, по третьей оценке, в первом квартале 2020 года снизился на 3,6% в квартальном выражении и на 3,1% — в годовом. Аналитики, прогнозировали, что в квартальном выражении показатель сократился на 3,8%, а в годовом — на 3,2%, как показала вторая оценка. Однако, несмотря на то, что статистика оказались лучше прогнозов, падение показателя в годовом выражении для еврозоны стало сильнейшим с третьего квартала 2009 года, а в квартальном выражении в еврозоне стало самым сильным в истории наблюдений — с 1995 года.

Аналитики в свою очередь связывают снижение на европейских биржах во вторник с нехваткой новых хороших новостей. "Снятие введенных в связи с коронавирусом ограничений и надежды на быстрое восстановление экономики вселяют оптимизм в трейдеров, хотя нехватка свежих катализаторов ведет к тому, что оптимизм начинает угасать", — полагает аналитик GAIN Capital Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), которую цитирует агентство Франс Пресс.