МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Среднегодовой курс доллара в 2020 году может опуститься на 5-7% к текущим значениям — до 73,5 рубля на фоне восстановления спроса на импорт, прогнозирует экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

"Потенциал этого ослабления может составлять 5-7% к текущему курсу… Мы считаем, что курс будет более крепким при прочих равных на уровне в среднем за год – в районе 73,5 рубля за доллар против 76 (рублей – ред.), которые мы бы видели как справедливую стоимость рубля при текущей нефти еще полгода назад", — сказала она в ходе пресс-брифинга "Ветер перемен или что ждет нас этим летом?".

В марте эксперты ИК "Ренессанс Капитал" уже предполагали среднегодовой курс доллара на уровне 73,5 рубля за доллар в своем базовом сценарии. В комментариях РИА Новости в мае они не исключали возможного локального укрепления курса доллара до 76 рублей.

"Многие валюты начинают восстанавливаться, но, к сожалению, то, что нас ожидает за углом, может оказаться не таким радостным. Достаточно посмотреть на картину с рублем: снятие ограничений на передвижение приведет к восстановлению импорта и импорта услуг, мы увидим с вами падение рубля", — в свою очередь отметил управляющий директор, директор управления по работе на рынке акций ИК "Ренессанс Капитал" Максим Орловский.

Он не исключает, что падение рубля может быть и более драматическим, но это будет зависеть, прежде всего, от того, как будет продлеваться сделка ОПЕК+, что для себя выберут лидеры нефтяных стран: высокая цена – низкий объем или они пойдут по пути вытеснения Соединенных Штатов с нефтяного рынка, маржинальных производителей Канады и поддержания высоких объемов поставок нефти на мировые рынки в ценах 40-45 долларов.

По оценке Донец, сейчас рубль поддерживают рост цен на нефть, улучшение настроения инвесторов к развивающимся рынкам и фактор оттока дивидендных выплат в текущем году по сравнению с предыдущим годом, а также продажи валюты Банком России.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.56 мск вторника рос на 63 копейки — до 68,83 рубля. Минэкономразвития в конце мая сообщало, что ожидает среднегодовой курс доллара в 2020 году на уровне 72,6 рубля, в 2021 году — 74,7 рубля за доллар.