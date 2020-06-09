МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля снижается к доллару и евро вместе с большинством валют развивающихся рынков, дешевеющая нефть также давит на котировки отечественной валюты, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.27 мск вторника рос на 63 копейки — до 68,83 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 77,58 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,05% — до 40,37 доллара за баррель.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля начал торги во вторник снижением к доллару и евро, несмотря на отскок цены на нефть марки Brent. Впрочем, днем нефтяные котировки развернулись вниз, что дополнительно надавило на рубль.

На этом фоне рубль максимально снижался к американской валюте на 75 копеек – до 68,95 рубля, к европейской – почти на 64 копейки, до 77,67 рубля.

Сегодня наблюдаются негативные настроения по отношению к высокодоходным активам, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка. Перед заседанием ФРС в среду началась коррекция, добавляет он.

"Во вторник рубль снижается наряду с большинством других валют на развивающихся рынках. Период позитива на глобальных финансовых рынках сменился коррекционными настроениями. Европейские акции и фьючерсы на индексы в США торгуются во вторник в "красной зоне", вместе с ними снижаются и валюты развивающихся рынков", — указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

К текущему моменту турецкая лира к доллару снижается на 0,25%, индийская рупия — на 0,06%, мексиканский песо — на 0,82%, малазийский ринггит – на 0,15%, южноафриканский ранд растет на 0,45%.

"В том числе давление на рубль оказывало снижение нефтяных котировок, которым после роста в конце предыдущей – начале текущей недели никак не удается полноценно закрепиться выше 40 долларов за баррель, отмечает он. "Если сначала продление соглашения ОПЕК+ подстегнуло рост цен, то в дальнейшем котировки перешли к снижению на планах Саудовской Аравии увеличить добычу нефти с июля", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Рубль снижается, но пока остается в диапазоне 68,2-69,6 рубля за доллар, отмечает Кочетков из МТС Банка. "Мы ожидаем сохранение границ данного диапазона сегодня", — добавляет он.

В ближайшее время ключевым событием для валютного рынка останется заседание ФРС, итоги которого будут подведены в среду вечером, напоминает Кравченко из "Велес Капитала".

"Участники рынка не ожидают сюрпризов от американского регулятора, однако серьезный̆ интерес будут представлять комментарии ФРС и ее главы в отношении сильных данных по рынку труда за май. В свою очередь, для нефтяного рынка важным событием сегодня поздно вечером станет традиционный прогноз института API по запасам сырой нефти", — добавляет он.

"Американская валюта заняла диапазон 68,5-69 рублей за единицу. Евро поднялся выше отметки 77,5. В базовом сценарии мы закладываем остановку чуть выше достигнутых значений и рост рубля со среды. При более сильном развороте глобальных рынков, чем это случилось сегодня, доллар до конца недели может подняться выше 70, а евро выше 79 рублей", — считает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".