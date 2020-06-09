МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций во вторник снижается на фиксации прибыли игроками на фоне дешевеющей нефти, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.46 мск вторника опускается на 0,47%, до 2783,06 пункта, индекс РТС — на 1,16%, до 1273,79 пункта.

Ослабление рубля оказывает дополнительное давление на долларовый индекс РТС. Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 67 копеек, до 68,87 рубля, курс евро — на 74 копейки, до 77,77 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,5%, опускаясь до 40,2 доллара за баррель.

Внешняя конъюнктура при этом в целом склоняется к минору — азиатские фондовые площадки завершили торги преимущественно ростом, в то время как европейские биржи снижаются сейчас в пределах 2% по основным индексам, фьючерсы на американские биржевые индексы также теряют.

По оценке Валерия Емельянова из компании "Фридом Финанс", рынки акций, в том числе и российский, снижаются по достижении многомесячных максимумов на фиксации прибыли игроками. При этом, с его точки зрения, сегодняшнее снижение нефти марки Brent краткосрочно — хотя стоимость барреля может нацелиться на уровень в 39,7 доллара, но от него рост котировок может продолжиться.

"Вероятно, после стремительного роста последних недель глобальные рынки акций оказались в той степени перекупленности, которая требует как минимум умеренной нисходящей коррекции. Кроме того, опасаясь разочаровывающих сигналов по итогам заседания ФРС в ближайшую среду многие инвесторы сокращают "длинные" позиции или воздерживаются от их открытия", — также отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – акции ММК (-2,37%), "Интер РАО" (-2,12%), "Мосэнерго" (-1,88%), депозитарные расписки X5 (-1,86%), акции "Русгидро" (-1,79%), а также акции Московской биржи (-1,62%), акции ПИКа (-1,53%), обыкновенные акции "Россетей" (1,48-%) акции ЛСР (-1,47%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,33%).

Акции "ЮТэйра", напротив, продолжают трехдневный рост и поднимаются сейчас в стоимости на 7,7%.

Также в лидерах роста котировок – акции "Обуви России" (6,18%), "ВСМПО-Ависмы" (4,03%), "Полюса" (3,33%), банка "Санкт-Петербург" (2,51%), "МРСК Волги" (2,49%), а также акции Polymetal (1,77%), префы "Мечела" (1,43%), бумаги "Татнефти (префы дорожают на 1,1%, обыкновенные акции – на 1,23%) и акции МТС (1,11%).

ПРОГНОЗЫ

Аналитики ITI Capital ожидают, что ралли на мировых рынках на этой неделе продолжится, а долларовый индекс РТС сможет протестировать 1332 пунктов, а затем продолжить расти к 1400. В то время как в США самый перепроданный актив сейчас — это финансовый сектор, в России это нефтегазовая отрасль, добавляют они.

Емельянов полагает, что краткосрочно индекс РТС может опуститься к 1250 пунктам, откуда с высокой вероятностью последует отскок вверх. У рынка остаются шансы до конца недели отыграть до 70 пунктов вверх и выйти на новые максимумы за целый квартал, считает он.

Ближе к вечеру настроения могут ухудшиться в случае существенного падения в США, но в целом продажи проходят в рамках краткосрочной фиксации прибыли, в свою очередь считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".