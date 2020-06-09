МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% днём во вторник на фоне ухода инвесторов с фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.38 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,35%, или на 22,95 доллара, до 1727,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,08%, до 17,905 доллара за унцию.

Стоимость золото уверенно растет на фоне распродаж на фондовых рынках Европы и США. Европейские биржи опускаются на 1,5-2% по основным индексам после выхода очередной порции макростатистики. Так, стало известно, что экспорт из Германии в апреле рухнул на 31,1% в годовом выражении, а ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в первом квартале снизился на 3,6% в квартальном выражении и на 3,1% — в годовом.

Тем временем американские фондовые биржи также в основном снижаются, но в рамках коррекции. С начала месяца основные фондовые индексы в США прибавили 5-9% на прогнозах восстановления экономики после спада, вызванного коронавирусом.

"Фондовые рынки больше не растут или, по крайней мере, прибавляют незначительно, это снимает давление с золота", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Даниэля Бриземанна (Daniel Briesemann).