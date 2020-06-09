МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к основным мировым валютам во вторник вечером, трейдеры продолжают ожидать объявления в среду итогов очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск курс евро к доллару рос до 1,1336 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1292 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,84 иены со 108,42 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,25%, до 96,37 пункта.

Очередное двухдневное заседание Федрезерва проходит 9-10 июня. По итогам встречи регулятор объявит свое решение по ставке и опубликует свои экономические прогнозы, а позднее на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 85% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 15% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых. Днем ранее сохранения ставки ожидали 87,9% аналитиков, а повышения — 12,1%.

Евро дорожает к доллару несмотря на слабую статистику по Германии. Согласно официальным данным, объем экспорта в Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы, в апреле рухнул на рекордные 31,1% в годовом выражении.