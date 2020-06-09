МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ во вторник умеренно опустился на фоне удешевления нефти и снижения на мировых фондовых площадках.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 0,01%, до 2795,9 пункта, индекс РТС — на 0,34% до 1284,31 пункта.

Нефти вечером дешевеет на 0,2%, до 40,7 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы теряют в пределах 2,2% по основным индексам.