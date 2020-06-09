МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,73%, до 5,83 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,82%, до 157,6 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 0,13%, до 78,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,61%, до 5,9 доллара, "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 26 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,67%, до 29,36 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,07%, до 13,75 доллара, НЛМК — на 1,49%, до 19,9 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в цене на 0,85%, до 1,07 доллара, Сбербанка — подешевели на 1,82%, до 12,68 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 3,72%, до 17,62 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 0,81%, до 4,87 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,5%, до 12,47 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 1,17%, до 2,54 доллара.