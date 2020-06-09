МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника снижением на 1,6-2,1%, трейдеры приостановили ралли прошлой недели, ожидая итоги встречи Федрезерва в среду, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 2,11%, до 6335,72 пункта, французский CAC 40 — на 1,55%, до 5095,11 пункта, немецкий DAX — на 1,57%, до 12617,99 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики региона на фоне пандемии коронавируса. Если на прошлой неделе оптимизм из-за ослабления карантинных ограничений и применяемых мер поддержки привел к росту индексов в целом на 7-9%, то на текущей неделе инвесторы взяли паузу.

Внимание рынков также обращено к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, мероприятие проходит 9-10 июня. По данным CME Group, 85% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 15% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.

Мировые цены на нефть опускаются второй день подряд, что сдержало стоимость акций энергетических компаний региона. Бумаги британской BP во вторник потеряли 3,5% стоимости, французской Total — 3%.

Сдержала торги и слабая внутренняя статистика. Так, объем экспорта в Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы, в апреле рухнул на рекордные 31,1% в годовом выражении.