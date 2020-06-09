МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Рынок акций РФ потерял во вторник символические 0,01% по индексу Мосбиржи на фоне удешевления нефти и снижения западных фондовых индексов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 0,01%, до 2795,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1284,31 пункта.

Ослабление рубля на 40 копеек против доллара к закрытию фондовой сессии обусловило разницу в динамике основных биржевых индексов.

НЕМНОГО ВНИЗ

На российском фондовом рынке во вторник преобладали пессимистические настроения. Рынок нефти пока не может пойти на уверенно закрепление выше психологически значимого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent.

Вечером он теряет в цене более 1,1% по Brent, а днём падал ниже 40 долларов за баррель. Инвесторы обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана, из которого можно было понять, что дополнительное сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ в июне — это "разовая акция". Трейдеры также оценивают возможности для наращивания добычи в Северной Америке.

Основные западноевропейские индексы упали во вторник на 1,6-2,1%. Европейские трейдеры отыгрывали данные Федерального статистического бюро Германии (Destatis) о том, что экспорт крупнейшей европейской экономики в апреле рухнул на 31,1% в годовом выражении, до 75,7 миллиарда евро. Американские площадки вечером теряли 0,7-0,8%.

В лидерах падения цены в РФ оказались скорректировавшиеся акции "Аэрофлота" (-3,5%), подешевели бумаги "Алросы" (-1,8%), расписки "Ленты" (-1,5%), акции Сбербанка (-1,4%).

Подорожали "защитные" акции производителей золота, которое сейчас также прибавляет в стоимости, — бумаги Polymetal (+3,3%) и "Полюса" (+3,1%). Также заметно прибавили акции "Татнефти" (+1,4%) и МТС (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На российском рынке акций преобладали осторожные настроения: котировки нефти неуверенно пытались закрепиться выше 40 долларов, в то время как на иностранных биржевых площадках покупатели взяли паузу, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Риски второй волны коронавируса сохраняются, а вместе с тем инвесторов настораживает затишье в отношениях Вашингтона и Пекина. ФРС сообщила о расширении программы кредитования малого и среднего бизнеса. Торги на российском рынке акций завтра могут пройти в смешанной динамике, борьба за уровни выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи продолжится. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в диапазоне 2775-2815 пунктов", — добавил он.

"Базовый сценарий на завтра – рост индекса внутри диапазона 1300-1350 пунктов (по РТС — ред.). Рынок будет повышаться на ожиданиях того, что ФРС по примеру ЕЦБ даст некие ориентиры по сроку и темпам роста ликвидности на рынке. Индекс Мосбиржи не сумел выйти в плюс, но существенно сократил размер дневной просадки. Торги идут около планки 2790 пунктов. Настрой у игроков осторожно оптимистичный. На среду мы закладываем его попытку вырасти выше 2840 пунктов", — в свою очередь оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".