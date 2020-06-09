Биржевой американский индекс NASDAQ впервые в истории превысил 10 тыс пунктов
МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ впервые в истории поднялся выше 10 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.53 мск NASDAQ рос на 0,7%, до 9994,23 пункта, при этом минутами ранее он обновил исторический рекорд, поднявшись до 10002,5 пункта.
Индекс растет уже третью торговую сессию подряд, а ранее в июне он обновил предыдущий рекорд, поднявшись выше 9838 пунктов, достигнутых в феврале.
https://1prime.ru/Financial_market/20200609/831600945.html