МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ впервые в истории поднялся выше 10 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.53 мск NASDAQ рос на 0,7%, до 9994,23 пункта, при этом минутами ранее он обновил исторический рекорд, поднявшись до 10002,5 пункта.

Индекс растет уже третью торговую сессию подряд, а ранее в июне он обновил предыдущий рекорд, поднявшись выше 9838 пунктов, достигнутых в феврале.