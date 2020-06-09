МОСКВА, 9 июня /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижается против доллара и евро, коррекционное снижение нефтяных цен оказывает давление на его курс весь вторник.

Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 20.56 мск повышается на 34 копейки до 68,54 рубля, курс евро — на 70 копеек, до уровня 77,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД НЕФТЬЮ

Российская валюта вечером теряет против доллара и более значительно – к евро. Укрепление европейской валюты на форексе в район 1,135 доллара транслируется в курсовую динамику рубля.

Общий негативный фон для рубля создается тем, что рынок нефти пока не может пойти на уверенное закрепление выше психологически значимых 40 долларов за баррель сорта Brent, который вечером теряет в цене 0,5%, а днём и вовсе падал ниже этого уровня. Инвесторы обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана, из которого можно было понять, что дополнительное сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ в июне — это "разовая акция". Трейдеры также оценивают возможности для наращивания добычи в Северной Америке.

Основные западноевропейские индексы упали во вторник на 1,6-2,1%. Американские площадки ранее вечером также несколько теряли, сигнализируя о падении аппетита к риску на глобальных площадках.

В итоге доллар и евро повышаются к рублю на 0,4-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время ключевым событием для валютного рынка станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, его итоги ожидаются в среду вечером, указывает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Участники рынка не ожидают сюрпризов от американского регулятора, однако серьезный интерес будут представлять комментарии ФРС и ее главы Джерома Пауэлла в отношении сильных данных по рынку труда за май. В свою очередь, для нефтяного рынка важным событием сегодня поздно вечером станет традиционный прогноз института API по запасам сырой нефти", — отмечает он.

"На наш взгляд, на нефтяном рынке сохранятся риски коррекции ниже уровня 40 долларов в перспективе ближайших недель", — оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В среду курсы основных резервных валют могут сместиться ниже текущих значений. Торги по доллару, вероятнее всего, уйдут в диапазон 68-68,5 рубля, по евро – к 77-77,5 рубля", — резюмирует Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".