ВАШИНГТОН, 9 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник показали разнонаправленную динамику, два из них коррекционно снижались примерно на 1%.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос. При этом во вторник он преодолел психологический рубеж — в 10 тысяч пунктов в течение торгов.

По состоянию на 23.05 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,09%, до 27272,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — вырос по итогам торгов на 0,29%, шагнув обратно за рубеж 10 тысяч пунктов и остановился на отметке 9953,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,78%, до 3207,18 пункта, следует из данных торговых площадок.

С начала месяца индексы США выросли в среднем на 5-9% на оптимизме по прогнозам восстановления экономики после спада, вызванного коронавирусом. Оптимизм был связан с тем, что в мире продолжают ослаблять карантинные ограничения и принимать меры поддержки экономики в кризисный период.

Между тем, рынки ждут очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 9-10 июня. По итогам заседания регулятор примет решение о величине учётной ставки, обнародует экономические прогнозы, а позднее с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. По данным CME Group, 85% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 15% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% годовых. Днем ранее сохранения ставки ожидали 87,9% аналитиков, а повышения — 12,1%.

В среду также станут известны данные по годовой инфляции в США. Аналитики прогнозируют ее замедление в мае до 0,2% с 0,3% в апреле.