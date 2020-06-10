ВАШИНГТОН, 9 июн /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Протесты в США, которые вылились в разграбление и разрушение некоторых предприятий, практически не окажут негативного эффекта на восстановление экономики, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Дело в том, что рынок уже, с одной стороны, ориентируется на позитивную макростатистику и считает протесты локальной историей, а с другой, видит сильную поддержку ФРС и минфина, которые дали понять, что вмешаются в ситуацию, если вдруг в экономике что-то пойдет не так, объясняют аналитики.

"Что касается недавних уличных протестов и примеров массовых беспорядков, как ужасающе эти картины ни выглядят, экономический эффект от них довольно кратковременный. Разграбленные магазины быстро восстановят свой инвентарь, полицейское присутствие возобновится (что уже происходит в Нью-Йорке на Манхэттене в районе основных магазинов на Пятой авеню и в других местах)", — отметил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

По его словам, "рынки реагируют на происходящее соответствующим образом — практически не принимая в расчет фактор беспорядков, считая их слишком локальным явлением".

Управляющий американского фонда Sovereign Гари Королев отмечает, что протесты, как ни странно, напротив, спровоцировали комментарии властей о том, что они будут поддерживать экономику в восстановлении в части любых рисков.

"Фактически, протесты, кажется, помогли рынку подняться быстрее, потому что чем больше стрессов, тем больше вероятность, что ФРС вмешается и поддержит рынок большей ликвидностью", — объяснил он.

"Поэтому вместо того, чтобы падать, чувствуя сильное плечо ФРС, рынок на волне протестов и устремился к росту", — отметил аналитик.

В понедельник и вторник на американском фондовом рынке сохранялся пятничный оптимизм, который возник после статистики рынка труда США. Инвесторы расценили ее как очередной признак начала восстановления экономики по мере снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений. Не обрушили котировки и протесты, вылившиеся в разграбление магазинов в самых престижных кварталах американских городов.