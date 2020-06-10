МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Россияне за период самоизоляции провели более 440 тысяч операций по просроченным картам, при этом их использование в начале июня приближается к майским значениям, свидетельствуют результаты исследования процессинговой компании "МультиКарта", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Банк России на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса рекомендовал кредитным организациям продолжить обслуживание клиентов с просроченными банковскими картами и паспортами с истекшим сроком действия.

"Согласно проведенному исследованию процессинговой компании "МультиКарта" в период самоизоляции проведено более 444 тысяч операций картами с истекшим сроком действия", — отметил гендиректор "МультиКарты" Кирилл Свириденко.

Общий объем операций по картам со сроком, истекшим в конце марта, апреля и мая, составил 2 миллиарда рублей. Так, размер операций по картам, срок действия которых истек в мае, составил 480 миллионов рублей, в апреле — 850 миллионов рублей, в марте — 685 миллионов рублей, указывается в исследовании.

При этом количество просроченных карт на 1 июня составило 37,6 тысячи, количество операций по ним уже достигло 144,2 тысячи, в мае — 33,5 тысяч, операций по ним — 195,2 тысячи. В апреле таких карт было 22,2 тысячи, операций – 104,6 тысячи. В выборке участвовали порядка 93 тысяч карт в 16 российских банках, являющихся клиентами "МультиКарты".

"МультиКарта" — российская компания, "дочка" "Почта банка", которая оказывает услуги банковского процессинга и сервиса. "Мультикарта" является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК "Мир", ее клиентами стали более 40 российских и зарубежных банков.