МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Цена меди продолжает расти пятую торговую сессию подряд в надеждах на скорое восстановление экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.00 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,73% — до 2,618 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,31% — до 5774 долларов, алюминия — на 0,03%, до 1605,5 доллара, цинка — снизилась на 1,2%, до 2017,5 доллара за тонну.

Инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать перспективы восстановления мировой экономики после коронавируса. Страны постепенно восстанавливают экономическую активность, открывают границы. Несмотря на то, что общее число зараженных COVID-19 продолжает расти, аналитики надеются, что пик пандемии пройден.

Так, в Китае, с которого началось распространение коронавируса, за минувшие сутки выявлено всего три новых случая заражения. КНР является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому состояние экономики страны оказывает влияние на цены на металл.