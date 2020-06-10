МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к символическому росту по основным индексам после снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды рос на 0,03% — до 2796,8 пункта, индекс РТС — на 0,01% — до 1284,45 пункта.

Индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 0,07%, индекс РТС опускался на 0,05%.