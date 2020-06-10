МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,62%, до 5,79 доллара, "Новатэка" — на 0,67%, до 156,55 доллара, "Лукойла" — на 1,02%, до 77,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,19%, до 5,89 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 25,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,66%, до 29,55 доллара, "Северстали" — опускалась на 0,14%, до 13,73 доллара, НЛМК — поднималась на 0,4%, до 19,98 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,61%, до 1,07 доллара, Сбербанка — на 0,75%, до 12,58 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,23%, до 17,66 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,72%, до 4,91 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,84%, до 12,57 доллара, расписки "Ленты" — дешевели на 0,39%, до 2,53 доллара.