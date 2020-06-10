МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом, при этом трейдеры предпочитали сохранять осторожность в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,42%, до 2943,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,3%, до 1874,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,03%, до 25049,73 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 0,31%, до 2195,69 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,15%, до 23124,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,06%, до 6148,4 пункта.

Мировые инвесторы в среду предпочитают сохранять осторожность и ожидают решения ФРС относительно учётной ставки вечером. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают её сохранения на текущем уровне — от нуля до 0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.

"Инвесторы находятся в режиме ожидания перед решениями ФРС", — сказал главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито агентству Франс Пресс.

Рост японского рынка ограничила макростатистика, согласно которой базовые заказы в машиностроении в стране в апреле упали на 17,7% в годовом исчислении и на 12% — в месячном. Аналитики ждали снижения показателей на 14% и 8,6% соответственно.