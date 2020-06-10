МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в среду днем перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшей монетарной политике регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.19 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,2%, до 6323,03 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,02%, до 5091,7 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,37%, до 12570,01 пункта.

Мировые инвесторы ждут решения ФРС США по дальнейшей монетарной политике, которое будет озвучено в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне — 0-0,25% годовых. Трейдеров также интересуют прогнозы Федрезерва по крупнейшей мировой экономике.

При этом на открытии торгов все европейские рынки демонстрировали небольшой рост, но он быстро иссяк. "Утренний рост уже выглядит весьма неуверенным — как это обычно бывает в среду, когда ФРС озвучивает свое решение. Он (рост — ред.) вполне может сойти на нет в зависимости от того, что центробанк скажет сегодня вечером", — считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чьи слова цитирует Рейтер.

Также участники торгов обратили внимание на новые прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым ВВП еврозоны рухнет на 9,1% в 2020 году без второй волны распространения коронавируса. В случае возникновения второй волны к концу года, экономика валютного блока может упасть на 11,5%, подсчитала ОЭСР.