МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Частные инвесторы вложили в иностранные бумаги на Санкт-Петербургской бирже за первые пять месяцев текущего года более 1,1 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.

"Прирост активов частных инвесторов в денежном выражении на Санкт-Петербургской бирже за январь-май 2020 года превысил 1,1 миллиарда долларов, а с начала года по 5 июня включительно составил 1,19 миллиарда долларов", — уточнили там же. А сделки заключались с 1228 иностранными ценными бумагами.

В том числе за период самоизоляции объем инвестиций превысил 840 миллионов долларов: в марте — 153,28 миллиона, в апреле – 466,12 миллиона, в мае — 221,26 миллиона, а за первые пять дней июня вложения уже составили 85,75 миллиона долларов, уточнили в пресс-службе биржи.

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая площадка в РФ, на которой организованы торги иностранными ценными бумагами. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки на бирже заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах.