МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к иене и евро в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы позднее в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск курс евро к доллару рос до 1,1357 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,134 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,36 иены со 107,72 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 96,2 пункта.

Трейдеры ждут итогов очередного двухдневного заседания ФРС США, которые будут объявлены позднее в среду. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых. Кроме того, инвесторов интересуют прогнозы регулятора по перспективам экономики США и изменениям базовой ставки.

Перспективы монетарной политики ФРС интересуют рынки также в контексте изменения доходности гособлигаций США. Так, ранее в текущем месяце надежды на более быстрое восстановление экономики США привели к росту доходности американских гособлигаций до максимальных отметок почти за три месяца и подтолкнули вверх курс доллара.

В этом контексте, как пишет агентство Рейтер, некоторые инвесторы видят вероятность того, что ФРС может принять меры по контролю над кривой доходности, чтобы снизить доходность 10-летних гособлигаций.

"Мы не ожидаем, что ФРС примет решение о контроле над кривой доходности на сегодняшнем заседании, но не удивимся, если рынкам сегодня вечером внушат, что эта политика наиболее серьезно рассматривается в качестве важного и мощного инструмента для указания перспектив денежной политики и может быть внедрена позже в этом году", — написали аналитики MUFG Bank, мнение которых приводит агентство.