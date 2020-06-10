МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду меняются без единой динамики, инвесторы ожидают итоги заседания Федрезерва и решение регулятора по ставке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,47%, до 27143,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,59%, до 10012,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — снижался на 0,06%, до 3205,21 пункта, притом ранее показатель, напротив, рос.

В центре внимания рынков остается очередная двухдневная встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США, мероприятие проходит 9-10 июня. Позднее в среду регулятор объявит свое решение по ставке и экономические прогнозы, а после на пресс-конференции выступит глава центробанка Джером Пауэлл. По данным CME Group, 82,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 17,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.

Рынки также оценивают статистику по инфляции в стране. По данным минтруда, потребительские цены в стране в мае выросли только на 0,1% в годовом выражении вместо ожидаемого роста на 0,2%. В месячном исчислении была ожидаемо зафиксирована дефляция в 0,1%.

Акции Chesapeake Energy, одного из пионеров сланцевой отрасли США, дешевеют второй день подряд. Во вторник бумаги потеряли 66% от цены, в среду удешевление замедлилось примерно до 18%, цена акций составляет около 19,5 доллара. При этом бумаги компании 5 июня и 8 июня подорожали суммарно в 4,5 раза, до 69,9 доллара за акцию с 15,6 доллара на момент открытия торгов прошлой пятницы. По данным СМИ, компания готовит заявление о потенциальном банкротстве.

Бумаги Starbucks дешевеют на 4% после прогноза компании по результатам за третий квартал. Так, компания ожидает, что пандемия коронавируса привела к снижению консолидированной выручки за период на 3-3,2 миллиарда долларов, операционной прибыли — на 2-2,2 миллиарда долларов.