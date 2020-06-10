МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 3,948 миллиарда рублей при спросе в 154,05 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена — 100,0032% от номинала.

На предыдущем аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ 26234 с погашением в июле 2025 года на 49,337 миллиарда рублей при спросе в 83,889 миллиарда.