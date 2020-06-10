МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть остаются в "красной" зоне после выхода неоднозначных данных о нефтяном рынке США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,8%, до 40,44 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,36%, до 38,02 доллара за баррель. Ранее днём котировки снижались примерно этими же темпами.

Несколькими минутами ранее минэнерго США опубликовало данные о том, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) увеличились на 5,7 миллиона баррелей и составили 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд.

С другой стороны, добыча нефти в США за минувшую неделю уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,1 миллиона баррелей в день.