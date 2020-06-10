МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером практически не меняется, в то время как инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором регулятор примет решение относительно дальнейшей величины учётной ставки и перспектив монетарной поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,01%, или на 0,15 доллара — до 1721,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель неуверенно рос. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% — до 17,89 доллара за унцию.

Трейдеры предпочитают сохранять осторожность перед заседанием ФРС, в рамках которого регулятор примет решение о величине процентной ставки, а также опубликует новые макроэкономические прогнозы. По данным CME Group, 85% аналитиков ожидают сохранения учётной ставки регулятором на уровне от нуля до 0,25% годовых, остальные 15% ожидают её повышения до 0,25-0,5%.

Инвесторы в связи с этим обратили внимание, что потребительские цены в США в мае выросли на 0,1% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 0,2%. Это даёт больше возможностей Федрезерву для монетарных манёвров и дополнительной поддержки экономики и фондовых рынков, что, очевидно, негативно скажется на цене золота.

Кроме того, ранее минтруд США сообщил, что безработица в стране в мае снизилась до 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 2,509 миллиона. Впрочем, аналитики полагают, что еще всё-таки рано спешить отказываться от приобретения "надежных" активов, к которым и относится золото, так как экономика еще не оправилась от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Пока вы оптимистичны из-за того, что в экономике США появились новые рабочие места, но кризис не обязательно должен был закончиться", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).