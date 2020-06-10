МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы в мае вложили в облигации федерального займа (ОФЗ) 42 миллиарда рублей, сообщил Банк России.

"Объем вложений иностранных инвесторов продолжил восстанавливаться умеренными темпами. За месяц они вложили в ОФЗ 42 миллиарда рублей", — говорится в обзоре регулятора "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки" за май.

Доходности государственных облигаций обновили исторические минимумы на фоне снижения ключевой ставки и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики: по двухлетним бумагам они снизились до 4,65% (-65 базисных пунктов), по десятилетним – до 5,70% (-47 базисных пунктов), отмечают в ЦБ.

Минфин России продолжил проводить безлимитные аукционы и уже в середине месяца выполнил план на второй квартал. По мере роста ожиданий смягчения денежно-кредитной политики на аукционах наблюдался высокий спрос на размещаемые облигации.

"Однако на последних майских аукционах спрос снизился практически в два раза, так как будущее снижение ключевой ставки было почти полностью отражено в ценах", — говорится в обзоре.