МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду опустился на 0,4-0,5% по основным биржевым индексам на фоне падения рынка нефти и мировых фондовых площадок.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 0,38% — до 2785,18 пункта, индекс РТС — на 0,52%, до 1277,58 пункта.

Рынок нефти вечером снижается на 0,4% — до 41 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы теряют вечером 0,2-0,8%.