МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды в минусе, трейдеры с осторожностью ожидают объявления итогов июньской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1% до 6329,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 5053,42 пункта, немецкий DAX — на 0,7%, до 12530,16 пункта.

Внимание инвесторов обращено к очередной встрече Федрезерва, которая проходит 9-10 июня. Вечером в среду регулятор объявит свое решение по ставке, а после на пресс-конференции выступит глава центробанка Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 85% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 15% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.

Бумаги Lufthansa потеряли 5,9% стоимости после того, как аналитики UBS понизили рейтинг акции компании до "продавать" с "покупать". На прошлой неделе было объявлено, что компания с 22 июня впервые за почти 32 года покинет немецкий индекс DAX.